Chiny: samolot unieruchomiony przez pasażera. Rzucił do silnika monety „na szczęście”

Chiny: samolot unieruchomiony przez pasażera. Chciał wrzucić do silnika kilka monet „na szczęście” i otrzymał wysoki rachunek od przewoźnika.

Chiny — samolot unieruchomiony przez pasażera

Do zdarzenia doszło 17 lutego 2019 roku w Chinach , tuż przed odlotem samolotu z lotniska w Anqing do Kumning. Jeden z pasażerów postanowił wrzucić kilka monet do silnika samolotu . Wyszedł z założenia, że takie działanie zagwarantuje mu szczęśliwy lot. Finalnie, nie udało mu się osiągnąć zamierzonego celu, gdyż otrzymał bardzo wysoki rachunek od przewoźnika za terminu odlotu. Należy zaznaczyć, że przyznał się wrzucenia dwóch monet (każda o wartości 1 juana) do lewego silnika, co miał zrobić w momencie, gdy personel pokładowy linii Lucky Air był zajęty sprawdzaniem wsiadających na pokład osób.

Chiny — pasażer wrzuciły monety do silnika samolotu

Jak podaje tvn24, samolotem miało lecieć 162 pasażerów, do czego nie doszło, gdy przewoźnik był zmuszony przesunąć lot na kolejny dzień. Podczas pełnej kontroli silnika, personel naziemny znalazł monety. Po incydencie przedstawiciele linii lotniczych Lucky Air domagają się od mężczyzny 140 tysięcy juanów (około 80 tysięcy złotych) za przesunięcie lotu. 28-letni pasażer sądził, że wrzucenie monety do silnika podczas wejścia na pokład przyniesie mu szczęście. Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek. Do podobnej sytuacji doszło w 2017 roku, gdy inny pasażer lecący z Szanghaju do Guangzhou, usiłował wrzucić do silnika aż dziewięć monet. Ostatecznie, do celu trafiła wówczas tylko jednak, ale i tak doszło do opóźnienia rejsu o pięć godzin.