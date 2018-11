Chiny: Przyszły na świat genetycznie zmodyfikowane bliźniaki

Chiny: Urodziły się genetycznie zmodyfikowane bliźniaki. Zdaniem naukowca Jiankui z Shenzhen genom dzieci został zmodyfikowany na etapie embrionalnym.

Chiny – genetycznie zmodyfikowane bliźniaki

Według informacji podanych przez BBC, He Jiankui od lat prowadzi eksperymenty zarówno na małpach i myszach, jak i ludzkich embrionach. Zdaniem naukowca, udało się zmienić genetycznie zarodki dla siedmiu par, które przeszły zabiegi in vitro. Badacz twierdzi, że jego celem było nadanie ludzkiemu organizmowi odporności na działanie wirusa HIV. W wyniku badan przeprowadzonych przez He Jinakui z Południowochińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Shenzhen doszło do zapłodnienia jednej kobiety. W efekcie urodziła ona pierwsza na świecie bliźnięta zmodyfikowane genetycznie. Ze względu na dobro rodziny, nie upubliczniono jednak danych personalnych członków rodziny.

Pierwsze genetycznie zmodyfikowane dzieci – kontrowersje

Zdaniem Jiankui ingerencja w ludzki genom, powinna zostać praktyką czysto leczniczą, bez dalszych ingerencji w kwestie wizualne, jak kolor włosów, oczu czy wzrost. Nie da się jednak ukryć, że jego badania wzbudziły wiele kontrowersji. Zdaniem niektórych, dzięki takim działaniom można uchronić ludzi przed poważnymi, dziedzicznymi chorobami. Krytycy twierdzą jednak, że takie działania mogą stanowić wstęp do „produkowania dzieci na zamówienie”. Działania He Jiankui określono już mianem eksperymentów na ludziach. Naukowiec w rozmowie z Associated Press podkreślił, że czuje się odpowiedzialny za to, żeby jego praca była nie tylko pionierska lecz stanowiła także swoisty przykład. Społeczeństwo samo zdecyduje, co dalej. Działania chińskiego naukowca zostały skrytykowanie między innymi przez dr Kiran Musunuru z University Pennsylvania. Określono je wówczas jako skandaliczny eksperyment na istotach ludzkich, którego nie da się etycznie i moralnie obronić.