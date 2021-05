Chińska rakieta coraz bliżej Ziemi. Kiedy i gdzie uderzy?

Według szacunków amerykańskiej organizacji pozarządowej The Aerospace Corporation obiekt uderzy w Ziemię w niedzielę około godz. 03:22 czasu uniwersalnego. Podane okno niepewności wynosi jednak 240 minut. Oznacza to, że fragmenty rakiety spać mogą zarówno w niedzielny poranek, jak i nawet sobotnią noc.

- Obiekt porusza się z prędkością około 18 tys. mil (ok. 28968 km) na godzinę (…). Ryzyko, że wyrządzi szkody lub kogoś uderzy, jest dość małe - istnieje - ale jest niewiarygodnie małe. Jeśli ktoś chce postawić na to, gdzie wyląduje, niech stawia na Pacyfik, ponieważ zajmuje on większość obszaru Ziemi. To proste - powiedział w rozmowie z CNN Jonathan McDowell, astrofizyk z Centrum Astrofizyki na Uniwersytecie Harvarda.