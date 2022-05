Chińska chemiczka skazana na 14 lat za kradzież tajemnic Coca-Coli. Musi także oddać setki tysięcy dolarów

14 lat więzienia za kradzież tajemnic handlowych Coca-Coli

Badaczka była głównym inżynierem ds. globalnych badań Coca-Coli w latach 2012-17. To właśnie w tym czasie miała wykraść tajemnice dot. wytwarzania puszek bez użycia szkodzącego zdrowiu związku – bisfenolu. Opracowanie zdrowszego zamiennika kosztowało Coca-colę ok. 120 mln dolarów. Po odejściu z firmy You planowała otworzyć własną spółkę w Chinach, na co dostała miliony dolarów rządowych środków. Zanim jednak do tego doszło, została zatrzymana.