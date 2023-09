Chińczycy w wielkim strachu. Uciekło ponad 70 krokodyli

Południowe Chiny zostały dotknięte potężnymi ulewami - pozostałością niedawno szalejącego tajfunu Haikui. Ostatnie skutki tego potężnego żywiołu są ogromne. To ponad 100 osunięć ziemi, ok. 1360 uwięzionych osób, a przede wszystkim co najmniej 7 ofiar śmiertelnych. Ale to nie wszystko. Jak poinformował serwis abc.net.au, z zalanej wodami powodziowymi farmy uciekło ponad 70 krokodyli.