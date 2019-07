Chcieli sparaliżować spółkę skarbu państwa? Poseł informuje ministra energii o dziwnych zachowaniach związku zawodowego

Czy związek zawodowy Synergia działający w spółce Enea SA chciał uniemożliwić wybór nowych członków rady nadzorczej tej spółki, a tym samym uniemożliwić lub utrudniać jej codzienne funkcjonowanie? Tak twierdzi poseł PiS Tadeusz Dziuba i w interpelacji informuje o tym ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Poseł Dziuba w interpelacji do ministra pyta skąd związek zawodowy Synergia miał maile do pracowników spółki i w jaki sposób pozyskał te dane oraz czy nie doszło do ich nielegalnego wycieku? Wszak system informatyczny grupy Enea i związku Synergia to dwa osobne systemy, które nie wymieniają się danymi pracowników. Użycie tych kontaktów poseł Dziuba nazywa w swojej interpelacji „wykorzystaniem ich dla partykularnych celu związkowych”.