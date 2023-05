Chciał zgwałcić 84-latkę. Kobieta nie żyje

Miał pomóc w pracach domowych

Jak przekazali śledczy, do tragedii doszło późno wieczorem w minioną niedzielę 14 maja w domu 84-latki. - Kobieta dobrowolnie wpuściła sprawcę do swego domu, bowiem oboje mieszkali w tej samej miejscowości, a więc był on jej znany - poinformował Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.