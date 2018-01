Chciał zaimponować nowo poznanej kobiecie. Ukradł samochód

Jak tłumaczył policjantom, ukradł samochód, ponieważ chciał zaimponować kobiecie posiadanym przez sobie majątkiem oraz ułatwić sobie dojazdy na randki.



Po jego zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był też poszukiwany do odbycia kary więzienia, więc prosto z komendy policji trafił do zakładu karnego. Teraz 39-latkowki grozi kara do 10 lat więzienia.