Chciał zabrać głos bezdzietnym ws. dzieci. Usłyszał "Kaczyński" i się wycofał

Poseł Zbigniew Gryglas przekonywał, że edukacją seksualną dzieci powinni zajmować się rodzice, a nie osoby, które same nie mają potomstwa. Gdy przypomniano mu, że głos w tej sprawie zabierał Jarosław Kaczyński, który sam nie ma dzieci, wycofał się.

Wiceprezes Porozumienia wchodzącego w skład parlamentarnego klubu PiS bił na alarm w związku z instrukcją WHO o wychowaniu seksualnym. - Obawiam się, że to początek procesu, by na koniec doprowadzić do tego, z czym będę walczył, czyli zgodę na adopcję dzieci przez LGBT - stwierdził w programie emitowanym na Gazeta.pl.