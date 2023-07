Chciał pójść na skróty. Burmistrz utknął na 5 dni pod rurą

Do zdarzenia doszło na przełomie lutego i marca. Mężczyzna chciał się dostać na stację kolejową. Miał w ten sposób uniknąć wspinaczki na wzgórze, co dla wiekowego mężczyzny mogłoby okazać się ponad siły. Postanowił przejść przez tyły stadionu Oakside, na którym swoje mecze rozgrywa Redbridge FC. Przecisnął się przez ogrodzenie, a później próbował się przeczołgać pod wystającą rurą. Niestety zaklinował się i na pięć dni, od wtorku do soboty, pozostał w tym samym miejscu bez jedzenia i wody. Jego jedyną pociechą była modlitwa. Wołał o pomoc, ale jego wołania przez długi czas pozostały bez odzewu. Sytuacja była trudniejsza również przez to, że nocami temperatura spadała poniżej zera stopni Celsjusza.