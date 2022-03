Chcesz otworzyć swoje drzwi dla uchodźców? Zrobisz to w serwisie Dam nocleg, przygotowanym przez Nocowanie.pl

"Dam nocleg" to inicjatywa pomocy dla uchodźców z Ukrainy, której celem jest szybkie wyszukanie miejsca noclegowego dla osób z państwa ogarniętego wojną. Osoby chętne do ugoszczenia uchodźców w szybki i prosty sposób mogą umieścić w serwisie swoje ogłoszenie. Każde z nich jest tłumaczone na język ukraiński, dzięki czemu od razu trafia do osób poszukujących zakwaterowania. W serwisie istnieje także możliwość zgłoszenia chęci pomocy w innej formie, np. poprzez transport uchodźców.