Chcą wywieźć 40 tys. ukraińskich dzieci. "Ludobójstwo"

Rosjanie szykują się do kolejnej fali deportacji ukraińskich dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. Pod pozorem wakacyjnego wypoczynku mają zamiar wywieźć w głąb Rosji ok. 40 tysięcy dzieci - alarmuje Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na oficjalne doniesienia władz okupacyjnych. Wiele z nich może nie wrócić do domu, trafią do adopcji w Rosji. "Przymusowe przekazywanie dzieci członków jednej grupy do innej grupy to ludobójstwo" - przypomina ISW.