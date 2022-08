Chcą ukryć swoje bestialstwo. Burmistrz alarmuje

Rada miejska Mariupola potwierdziła śmierć ok. 300 osób. Rannych zostało kilkaset. Dokładne dane jednak nigdy nie będą znane - do teatru nie zostali dopuszczeni międzynarodowi obserwatorzy, a ukraińscy ratownicy, którzy próbowali dostać się do pogrzebanych żywcem osób, musieli przerwać akcję ratunkową z powodu intensywnych ostrzałów ze strony rosyjskiej.