Chcą opalać się jak mężczyźni. Idą do Sądu Najwyższego

Jak informuje The Guardians, zakaz chodzenia topless wszedł w życie w tym stanie w 2017 roku. Obowiązuje w wielu stanach. To nie podoba się zwolenniczkom i zwolennikom tego szczególnego sposobu kompletowania plażowej garderoby, organizacji Free The Nipple. Organizacja uznała, że objęcie zakazem wyłącznie kobiet łamie 14. poprawkę do Konstytucji, która gwarantuje wszystkim obywatelom równą ochronę prawną.