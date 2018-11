Cezary Morawski pozbawiony stanowiska. Teatr Polski we Wrocławiu szuka nowego dyrektora

Cezary Morawski nie jest już dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Decyzję o jego zwolnieniu podjął zarząd, który dzięki specjalnej uchwale jednomyślnie pozbawił go stanowiska.

Cezary Morawski – odwołanie ze skandalem w tle

Cezary Morawski to aktor, reżyser i scenarzysta, który szerszej publiczności zapadł w pamięci, dzięki roli Krzysztofa Zduńskiego w serialu „M jak Miłość” oraz Krzysztofa Zielskiego w „Na Wspólnej”. Cezary Morawski był dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu od dwóch lat, w tym czasie zdążył doprowadzić do wojny z aktorami oraz ruiny finansowej placówki. Przeciwko piastowaniu przez niego stanowiska dyrektora Teatru Polskiego protestowali aktorzy zrzeszeni w związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Za Morawskim opowiadała się część środowiska artystycznego związanego z Solidarnością. 11 pracowników nie sympatyzujących z nowym dyrektorem straciło pracę pod koniec 2016 roku.