Ceny ropy naftowej. Zbigniew Łapiński: Benzyna poniżej 3,5 zł powinna zagościć na stacjach na dłużej

Ceny ropy notują rekordowe niskie wyniki. Ropa w USA czy Rosji momentami notuje minusowe ceny. To oznacza, że producenci dopłacają, aby została zabrana ze skupu. Wszystko przez to, że nie mają miejsca na jej składowanie, przez co bardziej opłaca im się zapłacić za pozbycie się ropy. Załamanie było spowodowane epidemią koronawirusa na świecie.