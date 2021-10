Ceny galopują. Inflacja we wrześniu najwyższa od 20 lat

Końca wzrostu cen nie widać. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu poziom inflacji wyniósł 5,8 proc. rok do roku. To więcej, niż przewidywali eksperci, a końca wzrostów nie widać. Wyższe wskaźniki obserwowano ostatnio jedynie w czerwcu 2001 roku.