Cena pączka u Gessler szokuje. Ile wydamy w tłusty czwartek?

Dzień "słodkiego obżarstwa" nadchodzi wielkimi krokami. Tace pączków będziemy kupować już 8 lutego. To oznacza, że piekarnie i cukiernie wprowadzają do swojej oferty różne rodzaje pączków i faworki. Ile w tym roku zapłacimy za wypieki? Jak sprawdziła Wirtualna Polska, w 2023 r. cena za pączka to między 4 a 5zł, a a w cukierniach rzemieślniczych to ponad 10zł za sztukę.