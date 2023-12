Celowo rozbił samolot. Słynny youtuber skazany na więzienie

Obrońcy oskarżonego wnosili o karę w zawieszeniu. Podnosili, że w szczytowym okresie pandemii koronawirusa mężczyzna przebywał całkiem sam, co doprowadziło do podjęcia przez niego "szeregu złych wyborów". Sam oskarżony w liście do sędziego - jak podaje CNN - pisał, że jest mu bardzo przykro z powodu tego, co się stało i odczuł już konsekwencje swojego czynu.