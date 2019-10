Celibat - badanie. Polacy chcą, by został zniesiony

Celibat w Kościele to zasada, która co jakiś czas jest kwestionowana w debacie publicznej. Ostatnio doszło do tego za sprawą synodu w Amazonii, który będzie się nad nią zastanawiał w kontekście problemów tego regionu. Ale i wielu Polaków uważa ją za zbędną.

Zniesienie celibatu jest możliwe. Obecnie Kościół tego nie chce (PAP/Abaca, Fot: Vandeville Eric)

- Celibat podlega dyskusji. Bo nie oznacza podważenia nauczania Chrystusa - powiedział w rozmowie z portalem se.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Słowa duszpasterza polskich Ormian padły w kontekście synodu w Amazonii. Jednym z tematów zgromadzenia biskupów jest kwestia dopuszczenia do wyświęcania żonatych mężczyzn na kapłanów. - Tam brakuje księży - zauważył duchowny.

Wprowadzenie takiego rozwiązania w drodze wyjątku może być jednak furtką do forsowania zmiany stanowiska Kościoła w innych częściach świata. Czy Polacy uważają, że to dobry pomysł?

Z badania Instytutu Pollster przeprowadzonego dla se.pl w dniach 24-25 września 2019 r. na próbie 1101 dorosłych Polaków wynika, że tak. 66 proc. ankietowanych uznało, że celibat powinien zostać zniesiony. Tylko 21 proc. jest przeciwnego zdania. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 13 proc. osób.

Źródło: se.pl