CBA zajmie się Rydzykiem? Wpłynęło doniesienie

Nie milkną echa wokół samochodów Tadeusza Rydzyka, które redemptorysta miał dostać od bezdomnego Stanisława z Warszawy. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka powiadomił o sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne i Urząd Skarbowy w Toruniu.

Szłapka podkreślił, że auta pochodzą z niewiadomego źródła, a sprawą powinny zająć się służby. Poseł chce, by CBA i skarbówka sprawdziły, czy darowizna i jej rozliczenie były zgodne z prawem.

Na filmie widać, że nawet rozmówca redemptorysty nie wierzy w to, co słyszy. Film szybko stał się viralem. Udostępniały go i komentowały tysiące osób.