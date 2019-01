Były szef MSZ: W sprawie Brexitu Tusk nie robi nic

Witold Waszczykowski ocenił, że Brexit jest dla Polski bardzo niekorzystny, ale politycy w Brukseli nie działają, by zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. - Nie widziałem, żeby Tusk w ogóle cokolwiek w tej sprawie zrobił - ocenił były szef MSZ.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Witold Waszczykowski, w latach 2015–2018 minister spraw zagranicznych (PAP)

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mimo to wotum nieufności dla brytyjskiej premier zostało odrzucone i utrzymała ona swoje stanowisko.

Sprawę zbliżającego się wielkimi krokami Brexitu skomentował w Polsat News Witold Waszczykowski. Jego zdaniem, w tej chwili Theresa May ma trzy opcje.

- Nic nie robić, jak sugerował trybunał Unii Europejskiej i pozostać w Unii, co jest mało realne, bo było referendum i nastroje społeczeństwa są jednoznaczne. Druga opcja to pojechać do Brukseli i zacząć rozmawiać oraz trzecia opcja - twardy Brexit - powiedział były szef MSZ.

"Może wreszcie Tusk odważy się wyjść poza tweeta"

Waszczykowski podkreślił, że Brexit to dla Polski i Europy bardzo złe rozwiązanie. Mimo to nie widzi, by liderzy Unii Europejskiej próbowali jakoś ten problem rozwiązać.

Gość Polsat News stwierdził, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mogliby bardziej się zaangażować i wywrzeć większy wpływ na Komisję Europejską, by podjęła rozmowy z Wielką Brytanią.

Pytany przez redaktora czy Donald Tusk "robi za mało", Waszczykowski przyznał, że "nie widział, żeby w ogóle cokolwiek zrobił". Prowadzący zauważył, że przewodniczący Rady Europejskiej opublikował przecież w tej sprawie tweeta.

- To może on się właśnie odważy wyjść poza tweeta i rozpocząć rozmowy. Powinien jako Polak mieć świadomość, że to (twardy Brexit - red.) godzi w interesy polskie. Mamy poważne relacje z Wielką Brytanią - gospodarcze - i mamy tam także ponad milion Polaków. Warto jakąś umowę zawrzeć, żeby to uratować - ocenił.