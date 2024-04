Były senator znęcał się nad psem. Trafi do więzienia?

W kwietniu 2022 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata (w tym czasie Bonkowski ma być pod nadzorem kuratora sądowego), pięć lat zakazu posiadania psów i 20 tys. zł nawiązki na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdańsku. W grudniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił wyrok sądu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Na wydane orzeczenie skargę do Sądu Najwyższego wniósł prokurator.