Były policjant dźgnął nożem psa. Historia ma drugie dno

Usłyszała krzyk dziecka i wycie psa. Kiedy pani Iwona dobiegła, okazało się, że sąsiad, były policjant, wbił w szyję Barry'ego nóż. Tak, że uszkodził tętnice. Mężczyzna twierdzi zaś, że działał w obronie koniecznej - powiedziała WP mł. asp. Wioleta Burzych z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

- Sąsiad miał tylko podarte spodnie, a mówił, że musi jechać do szpitala na zastrzyk, i że to kosztuje. Powiedziałam, że zapłacę - mówi właścicielka Barry'ego. Kiedy usłyszała: "poczęstowałem go nożem", natychmiast zabrała psa do weterynarza.