Były dyrektor szpitala: Panowie z PiS zmusili mnie do odejścia

Dodał, że zespół kompletował przez wiele lat, i który - jak twierdzi - "wynieśli szpital na wysoki poziom". Jak mówi, wielu pracowników "zostało namówionych" do odejścia z pracy "w sposób naganny z punktu widzenia szpitala publicznego". - Jeśli pracownikowi proponuje się, by sam złożył wypowiedzenie, daje mu się wielomiesięczne wynagrodzenie i zwalnia z obowiązku świadczenia pracy, a w to miejsce zatrudnia następną osobę, to przez ileś miesięcy jest płacone podwójnie. Ten, którego namówiono do odejścia, pobiera wynagrodzenie i ten, który przyszedł na jego miejsce. Nie bardzo rozumiem takie rozwiązanie, dla mnie to jest rodzaj działalności na szkodę finansów szpitala, czyli środków publicznych - stwierdził w rozmowie z "GW" były dyrektor szpitala.