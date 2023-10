Były agent STASI z zarzutami. Zabił Polaka

Czesław Kukuczka pochodził z Małopolski. Pracował jako strażak w Jaworznie, aż pewnego dnia zniknął. Nie stawił się w miejscu pracy, nie wrócił do domu, nie odezwał się do rodziny. Po kilku tygodniach dość niespodziewanie pojawił się w ambasadzie PRL w Berlinie. Tam zażądał zgody na wjazd do Zachodniego Berlina pod groźbą zdetonowania ładunku wybuchowego. Drugi miał znajdować się gdzieś na terenie Berlina. Odpalić miał go jeden z jego wspólników.