Były agent CBA donosi o seksskandalu, łapówkach i związkach posłów z przestępcami

Korupcja w sądzie, łapówki dla funkcjonariuszy publicznych i związki polityków z grupą przestępczą. Wirtualna Polska ujawnia nieznane wcześniej informacje pochodzące od byłego agenta specjalnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciecha J. CBA niezmiennie twierdzi: to kłamstwa.

Informacje znajdują się w poufnym raporcie skierowanym w maju ubiegłego roku do premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa CBA Ernesta Bejdy.

Fragment raportu: "W czasie pełnienia służby w Departamencie Analiz CBA, wielokrotnie byłem wzywany do Dyrektora tej jednostki w sprawie podejmowanych przeze mnie czynności służbowych z zakresu operacyjno-rozpoznawczego. Często próbowano ograniczać podejmowane przeze mnie czynności oraz zmieniać postawione wcześniej zadania przez szefa CBA. Zdarzały się również takie sytuacje, podczas których Dyrektor Departamentu Analiz CBA twierdził, że mam ‘odpuścić tematy Podkarpacia oraz Szczecina’ (korupcja w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym oraz powiązania posłów z grupami przestępczymi), ponieważ są to sprawy, które przerastają możliwości Biura".

J. pisze także, że "zakazano mu pobierać fundusz operacyjny, niezbędny do zabezpieczenia spotkań z informatorami". Jak stwierdza agent w raporcie, próbował w tej sprawie informować szefa CBA, ale utrudniano mu do niego dostęp.

Korupcja, Amber Gold i funkcjonariusze z PRL

W poufnym raporcie zaadresowanym do premiera, agent specjalny wskazuje sprawy, co do których miał otrzymywać polecenia "odpuszczenia" czynności służbowych i operacyjnych.