Było ci zimno? Szykuj sweter, mróz nie odpuści. Prognoza pogody na 26, 27 i 28 lutego

Początek tygodnia nie zwiastuje wyższych temperatur. Czasem będzie więcej słońca, czasem więcej chmur, jednak w dalszym ciągu będzie na minusie.

Termometry pokażą od minus 10 do minus 8 w centrum i na wschodzie. Na zachodzie cieplej, od minus sześciu kresek do minus dwóch. W górach temperatura może spaść nawet do piętnastu kresek poniżej zera.