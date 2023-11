Była największym wrogiem Putina. Organizator jej zabójstwa walczy na froncie

Zamordowana w dniu urodzin Putina

Anna Politkowska, rosyjska dziennikarka i obrończyni praw człowieka, która była znana z walki z reżimem Putina i publikacji o wojnie w Czeczenii, została zamordowana 7 września 2006 roku (w dniu urodzin Putina) w Moskwie. Została zastrzelona na klatce schodowej swojego domu. W sprawie jej morderstwa skazano sześć osób, które otrzymały wyroki od 11 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Chadżykurbanow, skazany na 20 lat, jest byłym pracownikiem Departamentu Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej rosyjskiego MSW. Według śledczych to on był odpowiedzialny za inwigilację Politkowskiej.