Była makijażystką prezesa, dziś jest szefem gabinetu w MSWiA

Natalia Grządziel, była makijażystka prezesa PiS, a do niedawna szefowa sekretariatu Beaty Szydło stanęła na czele gabinetu politycznego Elżbiety Witek w MSWiA. Według informacji WP, w resorcie rośnie również pozycja wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Grządziel została szefową gabinetu politycznego minister Elżbiety Witek 5 czerwca. Informacja o jej zatrudnieniu widnieje na stronach MSWiA. W przeszłości pracowała w biurze PiS na Nowogrodzkiej, w którym zajmowała się m.in. robieniem prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu makijażu przed występami telewizyjnymi i wprowadzaniem do komputera ankiet członkowskich. Z kolei w 2015 roku, w kampanii wyborczej dbała o jak najlepszy ubiór dla Beaty Szydło . Towarzyszyła jej podczas wyjazdów, stała się jej bliską koleżanką. – Kiedy Szydło została premierem, awansowała Grządziel na głównego swojego doradcę. To było spore zaskoczenie…– mówi nam jeden z polityków PiS.

Jak ujawnił jakiś czas temu „Newsweek”, Grządziel była też zatrudniona w podkarpackim biurze europosła Tomasza Poręby. Próżno jej było jednak odszukać w biurze polityka. - Etat u Poręby to dla niej finansowy bonus. Nie słyszałem, żeby cokolwiek dla niego robiła. A czym zajmuje się na Nowogrodzkiej? Załatwia sprwy zlecane przez Joachima Brudzińskiego , a jak trzeba, to bierze kuferek z partyjnymi kosmetykami i maluje prezesa. Jest jedną z dwóch dziewczyn, które się tym zajmują – mówił wówczas informator tygodnika.

Przypomnijmy, powierzenie Witek tak ważnego resortu dla wielu osób, nawet w samym PiS było ogromnym zaskoczeniem. Dla nowej szefowej MSWiA również. - To resort dla mnie nowy, też niespodzianka, dlatego przede wszystkim będę się na początku bardzo intensywnie tego resortu uczyć. Jest mało czasu, ale ja się szybko uczę - stwierdziła tuż po nominacji Elżbieta Witek, nowa szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz okazuje się, że pracę w resorcie nowa pani minister rozpoczęła od zatrudnienia swojej, dobrej znajomej z KPRM. Dodajmy, że objęcie przez Witek ministerialnej funkcji, jak i zatrudnienie Grządziel w gabinecie politycznym to niewątpliwie wzmocnienie pozycji Beaty Szydło.

Szybko miał to zauważyć wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. – Zieliński codziennie zaczyna pracę od wizyty w gabinecie Witek. Razem piją kawę, plotkują. Zieliński po odejściu Brudzińskiego miał apetyt na fotel szefa MSWiA. Groził nawet dymisją i odejściem z resortu. Nie dostał stanowiska ministra, bardzo to przeżył, ale skalkulował sobie, że bardziej mu się opłacają dobre relacją z nową szefową resortu, aniżeli krytykowanie jej za plecami. To on zna resort, urzędników i specyfikę pracy w MSWiA. I to on teraz bardziej rządzi ministerstwem aniżeli Witek – mówi nam nasze źródło.