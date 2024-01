Była gwiazda TVN ofiarą służb Wąsika i Kamińskiego. "Bezwzględni oprawcy"

Była jurorka programu "You Can Dance" zabrała głos ws. byłych posłów. - To oczywiste, że panowie Kamiński i Wąsik nie są więźniami politycznymi. Są urzędnikami, politykami, którzy trafili do więzień, bo popełnili przestępstwa. Najwyższy już czas przestać wykorzystywać immunitet i stołki - wskazała Marczuk w rozmowie z "Faktem".