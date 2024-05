Był w areszcie. Wiadomo, ile Karpiński zarobił w Brukseli

Po październikowych wyborach do Sejmu doszło do "nowego otwarcia" dla Karpińskiego. Wszystko za sprawą dwóch kandydatów, którzy w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskali od niego lepszy wynik. Jeden z nich objął mandat poselski, a drugi zmarł. Tym samym, gdy Karpiński wyszedł z aresztu, zdobył mandat w PE. Był europosłem Koalicji Obywatelskiej od drugiej połowy listopada do pierwszej połowy kwietnia br.