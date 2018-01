Był nowy w szkole. Dręczyli go, a później skatowali

Chłopak od początku był dręczony przez innych uczniów. Kilka miesięcy później jeden z nich brutalnie go pobił.

Do poważnego ataku doszło w grudniu. Uczniowie mieli wolną godzinę i wybrali się grupą do sklepu spożywczego. Gdy wracali, rok starszy Krystian M. dostał ataku szału. Krzyknął do Maćka "teraz przyszedł czas na ciebie”, powalił go na ziemię i zaczął kopać – informuje "Fakt". Napaść zauważyła wychowawczyni Maćka, która wezwała policję i pogotowie.