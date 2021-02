Bydgoszcz. Prezydent poprosił o pomoc. Glińśki odpowiedział: Rydzyk dostaje mniej

Bydgoszcz. Prezydent poprosił o wsparcie podobne do tego udzielonego Rydzykowi

- W związku z informacją o wsparciu z budżetu państwa kwotą 60 mln zł opracowania założeń i kompleksowej realizacji wystawy stałej do Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu utworzonego na podstawie umowy z Fundacją Lux Veritatis zarządzanej m.in. przez Ojca Tadeusza Rydzyka, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o adekwatne wsparcie dla utworzonej w Bydgoszczy w 2019 roku instytucji Park Kultury wraz z propozycją współprowadzenia tej instytucji - napisał w liście do Glińskiego Bruski.