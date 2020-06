Bydgoszcz. Kobieta wyrzuciła psa z 10. piętra. Może stracić prawo do opieki nad dziećmi

38-latka z Bydgoszczy na oczach swoich dzieci zabiła psa, zrzucając go z 10. piętra. Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana. Grozi jej do pięciu lat więzienia, może także utracić prawo do opieki nad dziećmi.

Bydgoszcz. 38-letnia kobieta usłyszała zarzut dotyczący zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem (PAP)