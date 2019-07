Białobrzegi. Oskórował i zjadł swojego psa. Makabrę przerwała policja

W Białobrzegach niedaleko Nieporętu, policjanci zostali wezwani do 53-letniego mężczyzny, który zabił swojego psa, a następnie ugotował i zjadł niektóre części zwierzęcia. Według ustaleń zatrzymany jest chory psychicznie.



53-latkowi grozi do pięciu lat więzienia. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad suczką od kwietnia 2019 roku. Zbigniew P. nie przyznaje się do winy. Ze względu na to, że może on stanowić poważne zagrożenie dla społeczeństwa, wniesiono do sądu też wniosek o areszt. W 2001 roku Zbigniew P. zabił swojego ojca i babcię. Uznano go wtedy za niepoczytalnego.