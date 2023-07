Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatii dla bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy

Wciąż zdarza się usłyszeć, że "Biznes to biznes i nie ma w nim miejsca na emocje, a co za tym idzie na empatyczną postawę". W kampanii "Bliżej Siebie" przekonujemy, że jest zupełnie odwrotnie. Nie należy już rozważać, czy jest miejsce na empatię w biznesie, ale rozmawiać o tym, jak ją wdrożyć, bo jest po prostu konieczna. Jeśli chcemy być liderami osiągającymi sukcesy powinniśmy właściwie odczytywać emocje i punkt widzenia swoich współpracowników, podwładnych i klientów, a co za tym idzie ich potrzeby. To pozwoli na dobrą komunikację bez względu na różnice kulturowe czy odmienne doświadczenia życiowe – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii "Bliżej Siebie". Cieszy, że miejsce dla empatii widzą uczestnicy naszego badania, a więc środowisko pracy, choć widać, że w kwestii wdrażania zachowań empatycznych mamy jeszcze sporo do zrobienia – dodaje.