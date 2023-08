Burze na wschodzie Polski. Ostrzeżenia dla siedmiu województw

Opady i burze w nocy

Na noc ze środy na czwartek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju, zwrócił uwagę synoptyk IMGW, spodziewane są jeszcze burze, w czasie których może spaść do 25-30 mm deszczu, a na krańcach północno-wschodnich do ok. 40 mm.