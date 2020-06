Burze i silne ulewy w Łopanowie. Woda porwała przyczepę kempingową

Próba wyjścia na zewnątrz zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ woda była już po kolana. Poziom wody rósł bardzo szybko. – To były sekundy, jak ona przybierała. To nie była woda, która stała w miejscu i systematycznie się podnosiła, tylko to był nurt - dodał. Czuł się tak, jakby był na rzece. Wspomina jednocześnie, że wystarczyło zaledwie kilka minut, aby fala miała od 1,5 m do 2 m wysokości. Mimo że zdążyli uciec, ich przyczepy już pływały.

Łopanów: Mężczyzna złoży zbiorowy wniosek o odszkodowanie

Mężczyzna wyjaśnił, że łącznie w ośrodku znajdowało się siedem przyczep. Jedak tylko trzy zostały porwane. Zaznaczył, że poszkodowanych jest osiem osób. - Wszystko zgniło, straciliśmy i przyczepy, i to, co było w nich. Wszyscy się porozjeżdżali do domów - zaznaczył. Na koniec przekazał, że złoży zbiorowy wniosek do urzędu gminy w Łapanowie o odszkodowanie i pomoc. - My tego tak nie zostawimy - spuentował.