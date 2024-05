Burze i grad w kraju. Alerty dla 13 województw

Jak dalej dodano, obserwuje się i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpić może grad. Zgodnie z treścią wpisu, ostrzeżenia są ważne do 23 maja do godz. 2.