Burza wokół zarobków w NBP. Inna radna PiS zarabiała w NBP średnio 45 tys. zł miesięcznie

Nie milknie burza wokół zarobków w NBP. Okazuje się, że nie tylko Martyna Wojciechowska i Kamila Sukiennik zarabiały sporo powyżej średniej dyrektorskiej. Sylwia Matusiak - szefowa Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP - także miała dostawać krocie.

Szefowa departamentu komunikacji i promocji Martyna Wojciechowska oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamila Sukiennik zarabiają, według mediów, ok. 65 tys. zł. Zarobki pierwszej z nich mogą sięgać nawet ponad 900 tys. zł rocznie.

Z tego 273.188 złotych otrzymała za pół roku pracy w NBP. Średnio zarabiała więc w banku ponad 45.531 złotych miesięcznie - wylicza portal. Matusiak tłumaczy OKO.press, co składało się na te kwoty.

Sylwia Matusiak od wielu lat jest działaczką PiS. Trafiła do NBP w lipcu 2016 roku na stanowisko dyrektorki departamentu. Stało się krótko po tym, jak szefem banki został Adam Glapiński. Jesienią 2017 roku została zdegradowana. Jak twierdzą informatorzy OKO.press, mogły o tym zadecydować nie najlepsze relacje z Martyną Wojciechowską.

W NBP była jeszcze do grudnia 2017 roku jako doradca w gabinecie prezesa NBP. Sama zapewnia, że w 2017 nie zarobiła tak dużo, jak rok wcześniej, ale nie podała, ile wynosiła jej pensja na stanowisku doradczyni prezesa NBP.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej do sprawy wynagrodzeń w NBP prezes tej instytucji odpowiedział na stawiane mu w mediach zarzuty dot. wysokich pensji jego najbliższych współpracowni. - Kobiety nie mogą zarabiać tyle, co mężczyźni? U nas połowa dyrektorek to kobiety - mówił.