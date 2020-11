Burza w polskim Kościele katolickim. "Przetacza się cyklon"

Przez potężny Kościół katolicki w Polsce przetacza się cyklon , który teraz porwał także kardynałów – pisze we wtorek niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung” ("FAZ”). Gazeta informuje o ukaraniu na początku listopada przez Watykan zmarłego w poniedziałek byłego wieloletniego arcybiskupa wrocławskiego i bohatera oporu wobec dyktatury komunistycznej kardynała Henryka Gulbinowicza, który był przez wiele lat był publicznie oskarżany o molestowanie seksualne, ukrywanie przypadków molestowania przez duchownych oraz kontakty z SB.

Największa skaza na fasadzie Kościoła

Jak pisze korespondent "FAZ” Gerhard Gnauck, kardynał Dziwisz był "tym, który otwierał drzwi” do papieża, ogłaszał wolę charyzmatycznego Jana Pawła II, a im starszy i bardziej schorowany był sam papież, "tym ważniejszy był sekretarz”. "Niektórzy mówią, że uchodził za 'wicepapieża'. Ten który otwiera drzwi, może też trzymać drzwi zamknięte i chować pod dywan ważne listy do papieża” – dodaje.

Przeciwko sojuszowi tronu z ołtarzem

"Pod koniec października polski Trybunał Konstytucyjny, na wniosek dużej grupy posłów rządzącej partii PiS, wtrącił Kościół – zapewne niezamierzenie – w nowe turbulencje. Trybunał polecił zaostrzenie i tak już restrykcyjnego prawa o aborcji. To wywołało gwałtowne protesty, które nie dotyczą tylko sprawy aborcji, ale skierowane są jednocześnie przeciwko hierarchom Kościoła i 'sojuszowi tronu z ołtarzem'. Pierwszy raz od dziesięcioleci doszło do zakłócania mszy przez demonstrantów i do wandalizmu wobec kościołów” – pisze Gnauck.