Burza po wpisie ministra zdrowia. "Przecież to jest trzeci świat"

"Śmichy chichy, ale trochę straszne, że władze ujawniają co kto sobie lub członkom rodziny przepisuje. Potem zdziwienie, że nie ma zaufania do tego jak państwo zbiera i przechowuje dane. Tweet ministra zdrowia to porażka ministra cyfryzacji czy ma na to bezpośredni wpływ, czy nie" - pisze Krzysztof Izdebski, prawnik oraz ekspert Fundacji Batorego.