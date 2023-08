Alarm w hospicjach. Problem z receptami

- Pacjenci hospicyjni to nie są osoby, które cierpią na ból głowy - nakreśla sytuację Kałduńska, która jest także pielęgniarką paliatywną. - Dolegliwości bólowe oceniane są w skali 1-10. Niektórzy pacjenci hospicyjni swój ból oceniają na 10 - to jest ból niewyobrażalny. Niektórzy porównują go do podpalania pochodnią - podkreśla w rozmowie z rozgłośnią.