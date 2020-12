Budżet UE. Adam Bielan: nie mamy słabych kart w negocjacjach

W rozmowie z TVN24 Adam Bielan stwierdził, że polski rząd ma demokratyczny mandat do wetowania Wspólnych Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy. - Bruksela ma długą tradycję odchodzenia od demokratycznych zasad i to nie jest dobra droga do integracji Wspólnoty (...). Nie zgodzimy się na żadne zapisy w obchodzeniu wyników demokratycznych wyborów, bo urzędnicy z Komisji Europejskiej nie mają żadnego mandatu - mówił europoseł Porozumienia.