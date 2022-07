Budować mosty między krajami. O obiecujących obszarach współpracy Kazachstanu i Polski

Rośnie też wartość inwestycji zagranicznych w Kazachstanie. W 2021 r. zagraniczni partnerzy zainwestowali w gospodarkę kraju ok. 24 mld dolarów, czyli o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. W odpowiedzi na ten trend władze Kazachstanu zadeklarowały gotowość stworzenia wszelkich warunków instytucjonalnych do nawiązania bezpośredniej interakcji z firmami zagranicznymi, m.in. poprzez ich relokację do Kazachstanu czy zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć. Dyskutowano o tym w czerwcu na 34. Posiedzeniu Rady Inwestorów Zagranicznych z udziałem prezydenta Tokajewa. Podczas spotkania prezydent podkreślił, że dalsza poprawa klimatu inwestycyjnego i doskonalenie systemu ochrony praw inwestorów to strategiczne cele Kazachstanu.