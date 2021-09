"Bubel na kolei". Janina Ochojska: nie sądziłam, że to się znów zdarzy

- Przyjmuję to z głębokim smutkiem. Sądziłam, że po moich problemach z dostaniem się do Pendolino, nie zdarzą się takie buble. Jeżeli zakupiono wagony, które tak naprawdę nie zawsze są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, to oznacza ze nadal trzeba takie osoby wnosić. To narusza godność człowieka, kiedy ktoś go musi nosić - komentuje Ochojska.