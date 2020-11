Brzezówka. Wandale na cmentarzu. Zniszczyli pomnik dzieci nienarodzonych

"Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona. O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć, komu i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce. (...) Jakim trzeba być człowiekiem, aby pod osłoną nocy wylać farbę na pomnik dzieci nienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie" - napisał na swoim profilu na Facebooku wójt Grzegorz Sikorski.