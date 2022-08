Brytyjski wywiad podaje powody. Dlatego armia Putina ponosi straty

"Prawidłowo stosowany ERA obniża skuteczność nadlatujących pocisków, zanim trafią one w czołg. Sugeruje to, że siły rosyjskie nie poprawiły kultury słabego wykorzystania ERA, która sięga czasów pierwszej wojny czeczeńskiej w 1994 roku. Jest wysoce prawdopodobne, że wiele rosyjskich załóg czołgów nie jest przeszkolonych w zakresie obsługi ERA, co prowadzi do złego dopasowania elementów wybuchowych lub całkowitego ich pominięcia" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.