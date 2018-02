Brytyjski minister złożył dymisję. Powód: spóźnienie

Jak udowodniły środowe obrady Izby Lordów, spóźnienia do pracy zdarzają się nawet najbardziej prominentnym politykom. Wiceminister ds. rozwoju międzynarodowego Michael Bates podszedł do swojej niepunktualności na tyle poważnie, że w akcie skruchy... podał się do dymisji!

Dymisji Batesa nie przyjęła premier May (PAP, Fot: OLIVIER HOSLET)

Lord Bates miał odpowiadać w środę w Izbie Lordów na pytania baronessy Ruth Lister. Jego spóźnienie wyniosło zaledwie kilka minut, jednak brytyjski polityk potraktował je bardzo ambicjonalnie.

- Chciałbym najszczerzej przeprosić panią baronową za to, że nie stawiłem się na swoim miejscu, by odpowiedzieć na pani pytania w tych najważniejszych kwestiach. Dlatego zdecydowałem, że złożę swoją dymisję na ręce pani premier w trybie natychmiastowym - powiedział skruszony polityk.

Deklaracja Batesa wywołała konsternację i ogromne poruszenie na sali obrad. Politycy zaczęli krzyczeć: "nie!" i głośno wyrażać swoją dezaprobatę dla jego decyzji. Niektórzy z nich próbowali nawet uniemożliwić mu opuszczenie obrad siłą.

Sama baronessa Lister próbowała przekonać ministra do zmiany zdania. - "Ze wszystkich ministrów, których dymisji bym chciała, on byłby ostatni" - powiedziała dziennikarzom "Guardiana".

Kilka godzin później premier Theresa May odrzuciła dymisję Michaela Batesa.

- Jako niezwykle pracowity minister, z typowym dla siebie podejściem bardzo poważnie potraktował swoje zobowiązania wobec parlamentu - oświadczył rzecznik szefowej brytyjskiego rządu.

Źródło: gazeta.pl